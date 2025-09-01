என் மலர்tooltip icon
      நடுவானில் தொழில்நுட்ப கோளாறு.. ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம் அவசர தரையிறக்கம்
      நடுவானில் தொழில்நுட்ப கோளாறு.. ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம் அவசர தரையிறக்கம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Sept 2025 11:09 PM IST (Updated: 1 Sept 2025 11:32 PM IST)
      • ஃப்ளாப் ட்ரான்சிட் லைட் கோளாறை விமான குழு கண்டறிந்தது.
      • மாற்று விமானம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக ஸ்பைஸ் ஜெட் தெரிவித்துள்ளது.

      மகாரஷ்டிர மாநிலம் புனேவில் இருந்து டெல்லி புறப்பட்ட ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம், நடுவானில் ஏற்பட்டதொழில்நுடப கோளாறு காரணமாக திருப்பிவிடப்பட்டு அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது.

      இன்று காலையில், 40 நிமிடங்கள் தாமதமாக புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் விமானத்தின் ஃப்ளாப் ட்ரான்சிட் லைட்' (flap transit light) கோளாறை விமான குழு கண்டறிந்த நிலையில் மீண்டும் புனே விமான நிலையத்துக்கே விமானம் திரும்பியது.

      இருப்பினும் அவசர நிலை ஏதும் இல்லை என நிறுவனம் விளக்கம் அளித்தது. மேலும் பயணிகள் பத்திரமாக வெளிற்றப்பட்டு அவர்களுக்கு மாற்று விமானம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக ஸ்பைஸ் ஜெட் தெரிவித்துள்ளது.

      ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம் தொழில்நுட்ப கோளாறு Spicejet Aircraft technical fault 
