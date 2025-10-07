Live
      விபத்தைக் குறைக்க புதிய பாதுகாப்பு விதிகளை உருவாக்கவேண்டும்: மாநில அரசுகளுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு
      டெல்லி

      விபத்தைக் குறைக்க புதிய பாதுகாப்பு விதிகளை உருவாக்கவேண்டும்: மாநில அரசுகளுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Oct 2025 3:47 PM IST
      • சாலை பாதுகாப்பு விதிகளை மேம்படுத்தக் கோரி 2012-ல் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
      • இந்த வழக்கின் மீதான விசாரணை 13 ஆண்டாக நிலுவையில் இருந்தது.

      புதுடெல்லி:

      சாலை பாதுகாப்பு விதிகளை மேம்படுத்தக் கோரி கோவையைச் சேர்ந்த டாக்டர் ஒருவர் கடந்த 2012-ம் ஆண்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

      இந்த வழக்கின் விசாரனை கடந்த 13 ஆண்டுகளாக நடந்து வந்தது.

      இந்நிலையில், இந்த வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சாலை விபத்துகளைக் குறைக்க புதிய பாதுகாப்பு விதிகளை 6 மாதங்களில் உருவாக்க வேண்டும் என அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

      13 ஆண்டாக நிலுவையில் இருந்த வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது குற்ப்பிடத்தக்கது.

