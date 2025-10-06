என் மலர்
இந்தியா
ராஜஸ்தான்: மருத்துவமனையில் தீ விபத்து - 6 நோயாளிகள் உயிரிழப்பு
- தீ விபத்தில் படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெறும் 5 பேரின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.
- தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்த முதல்வர் உத்தரவு.
ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான் சிங் அரசு மருத்துவமனையில் நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 6 நோயாளிகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இறந்த நோயாளிகளில், 2 பேர் பெண்கள், 4 பேர் ஆண்கள் ஆவர்.
தீ விபத்தில் படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெறும் 5 பேரின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்த முதல்வர் பஜன்லால் சர்மா உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
