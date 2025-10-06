Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      ராஜஸ்தான்: மருத்துவமனையில் தீ விபத்து - 6 நோயாளிகள் உயிரிழப்பு
      X
      ராஜஸ்தான்

      ராஜஸ்தான்: மருத்துவமனையில் தீ விபத்து - 6 நோயாளிகள் உயிரிழப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Oct 2025 9:08 AM IST
      • தீ விபத்தில் படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெறும் 5 பேரின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.
      • தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்த முதல்வர் உத்தரவு.

      ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான் சிங் அரசு மருத்துவமனையில் நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 6 நோயாளிகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இறந்த நோயாளிகளில், 2 பேர் பெண்கள், 4 பேர் ஆண்கள் ஆவர்.

      தீ விபத்தில் படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெறும் 5 பேரின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.

      தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்த முதல்வர் பஜன்லால் சர்மா உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

      ராஜஸ்தான் மருத்துவமனை தீ விபத்து நோயாளிகள் Rajasthan hospital fireaccident patients 
      Next Story
      ×
        X