      கார்கேவின் பேத்திக்கு பிறந்தநாள் பரிசளித்த ராகுல் காந்தி - வைரல் வீடியோ
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Sept 2025 11:23 AM IST
      • மல்லிகார்ஜுன கார்கே வீட்டிற்கு பெரிய அட்டை பெட்டியுடன் ராகுல் காந்தி வந்தார்.
      • ராகுல் காந்தி சிறுமிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

      காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் பேத்தியின் பிறந்தநாளுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி பரிசு வழங்கி உள்ளார்.

      மல்லிகார்ஜுன கார்கே வீட்டிற்கு பெரிய அட்டை பெட்டியுடன் வந்த ராகுல் காந்தி, அதில் இருந்து பரிசை எடுத்து கொடுக்கிறார். அதில் இருந்த நாய்க்குட்டியை எடுத்து அவர்களிடம் காண்பிக்கிறார்.

      நாய்க்குட்டியை பார்த்து முதலில் தயங்கிய சிறுமி சிறிதுநேரத்தில் அதனை தடவிக்கொடுத்து, அதனுடன் விளையாட தொடங்கினார். ராகுலும் நாய்க்குட்டியை தடவிக்கொடுத்து, விளையாடினார்.

      இதையடுத்து ராகுல் காந்தி சிறுமிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி உள்ளது.

