Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி மரியாதை
      X
      டெல்லி

      மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி மரியாதை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Oct 2025 7:59 AM IST (Updated: 2 Oct 2025 8:01 AM IST)
      • மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடங்களில் தலைவர்கள் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.
      • ராஜ்கோட்டில் அமைந்துள்ள மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி மரியாதை செலுத்தினார்.

      புதுடெல்லி:

      தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியின் 156-வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடங்களில் தலைவர்கள் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

      அந்த வகையில், டெல்லியில் மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

      ராஜ்கோட்டில் அமைந்துள்ள மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி மரியாதை செலுத்தினார். அவரை தொடர்ந்து பா.ஜ.க. தலைவர்களும் மரியாதை செலுத்தினர்.



      PM Modi Mahatma Gandhi பிரதமர் மோடி மகாத்மா காந்தி 
      Next Story
      ×
        X