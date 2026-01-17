என் மலர்
இந்தியா
தமிழகத்திற்கு 3 ரெயில்கள் உள்பட 6 அம்ரித் பாரத் ரெயில் சேவையை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி
- அம்ரித் பாரத் ரெயில்களில் 8 இரண்டாம் வகுப்பு படுக்கை வசதி பெட்டிகள் உள்ளன.
- ஹவுரா- கவுகாத்தி இடையே வந்தே பாரத் படுக்கை வசதி கொண்ட ரெயில் சேவையும் தொடக்கம்.
வந்தே பாரத் அதிவேக சொகுசு ரெயில் பொதுமக்களிடையே அதிக வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த ரெயில் முற்றிலும் ஏ.சி. வசதி கொண்டதால் கட்டணம் அதிக அளவில் உள்ளது.
அனைத்து மக்களும் பயன்பெறும் வகையில் அம்ரித் பாரத் ரெயில் சேவை தமிழகம், மேற்கு வங்காளம் மாநிலங்களை இணைக்கும் வகையில் தொடங்கப்படுகிறது.
இதன் தொடக்க விழா மேற்கு வங்காளம் மாநிலம் மால்டா டவுன் ரெயில் நிலையத்தில் இன்று காலை நடைபெற்றது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதிய அம்ரித் பாரத் ரெயில் சேவையை தொடங்கி வைத்தார். தமிழகத்தில் 3 ரெயில் சேவைகளும், மேற்கு வங்காளம், கர்நாடகா மாநிலத்தில் 3 ரெயில் சேவைகளும் இதில் அடங்கும்.
நாகர்கோவில்-நியூ ஜல் பைகுரி, திருச்சி-நியூ ஜல் பைகுரி, தாம்பரம்-சந்திர காசி ஆகிய 3 அம்ரித் ரெயில் சேவை தமிழகம்- மேற்குவங்க மாநிலம் இடையே இயக்கப்படுகிறது.
இதேபோல அலிபு துவார்-பெங்களூரு, பாலூர் காட்- பெங்களூரு, ராதிகாபூர்-பெங்களூரு ஆகிய 3 அம்ரித் ரெயில் சேவையும் பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்.
இது தவிர ஹவுரா- கவுகாத்தி இடையே வந்தே பாரத் படுக்கை வசதி கொண்ட ரெயில் சேவையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார்.
நாகர்கோவில்- நியூ ஜல் பைகுரி அம்ரித் ரெயில் இன்று மேற்கு வங்காளம் ரங்கபாணி நிலையத்தில் இருந்து இயக்கப்பட்டது.
இந்த ரெயில் முற்றிலும் 2-ம் வகுப்பு படுக்கை வசதி மற்றும் இருக்கை வசதி கொண்டதாகும். இதில் ஏ.சி. பெட்டிகள் கிடையாது.
இந்த ரெயில் காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, பொள்ளாச்சி, உடுமலைப் பேட்டை, பழனி, திண்டுக் கல், மதுரை, விருதுநகர், சாத்தூர், கோவில்பட்டி, திருநெல்வேலி வழியாக நாகர்கோவில் சென்றடைகிறது.
நியூ ஜல்பைகுரியில் இருந்து திருச்சிக்கு இயக்கப்படும் அம்ரித் ரெயில் ஆந்திரா வழியாக எழும்பூர் நிலையம் வருகிறது. பின்னர் தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், சிதம்பரம் , மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர் வழியாக திருச்சி சென்றடைகிறது.
சந்திரகாசியில் இருந்து நாளை 18-ந் தேதி பிற்பகல் 2.45 மணிக்கு புறப்படும் அம்ரித் பாரத் ரெயில் மறுநாள் இரவு 8.45 மணிக்கு தாம்பரம் வந்து சேருகிறது. இந்த ரெயில் சூலூர்பேட்டை வழியாக எழும்பூர் வந்து பின்னர் தாம்பரம் சென்ற டைகிறது.
அம்ரித் பாரத் ரெயில்களில் 8 இரண்டாம் வகுப்பு படுக்கை வசதி பெட்டிகளும் 11 பொது இருக்கை பெட்டி களும், 2-இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகளும் என மொத்தம் 21 பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் பிரதமர் மோடி பாலூர்காட்-ஹிலி இடையே புதிய ரெயில் பாதை, துப்குரி-பலகட்டா பிரிவில் 4 வழிச்சாலை, சிலி குரியில் லோகோ ஷெட் மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டப்பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.