      அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துகள் - ராகுல் காந்தி
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Dec 2025 10:33 AM IST
      • கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
      இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த தினம் உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில் இன்று கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது.

      இதையொட்டி மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில்,

      அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துகள்.

      இந்த கிறிஸ்துமஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, செழிப்பைக் கொண்டு வந்து அன்பால் நிரப்பட்டும்.

      இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

