Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      மணிப்பூர் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் கேம்சந்த் சிங்
      X
      மணிப்பூர்

      மணிப்பூர் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் கேம்சந்த் சிங்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Feb 2026 6:31 PM IST
      • ஆளுநர் அஜய் பல்லா முதலமைச்சர் கேம்சந்த் சிங்கிற்கு பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
      • மணிப்பூர் மாநிலத்தில் குடியரசு தலைவர் ஆட்சி திரும்பப் பெறப்பட்ட நிலையில் பதவியேற்பு.

      மணிப்பூர் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக யும்னம் கேம்சந்த் சிங் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

      இம்பாலில் உள்ள மக்கள் மாளிகையில் ஆளுநர் அஜய் பல்லா முதலமைச்சர் கேம்சந்த் சிங்கிற்கு பதவிப்பிரமாணம், ரகசிய காப்பு பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

      மணிப்பூர் மாநிலத்தில் குடியரசு தலைவர் ஆட்சி திரும்பப் பெறப்பட்ட நிலையில் முதல்வராக கேம்சந்த் சிங் பதவியேற்றுள்ளார்.

      மணிப்பூர் புதிய முதல்வர் Manipur Chief Minister 
      Next Story
      ×
        X