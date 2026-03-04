Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      ரஷ்யாவிடம் இருந்து ஐந்து S400 அமைப்புகளை வாங்கும் இந்தியா
      X
      டெல்லி

      ரஷ்யாவிடம் இருந்து ஐந்து S400 அமைப்புகளை வாங்கும் இந்தியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 March 2026 1:10 PM IST
      • விலையை நிர்ணயிக்க செலவு பேச்சுவார்த்தை குழு அமைக்கப்படும்.
      • இந்தியாவில் தற்போது மூன்று S-400 அமைப்புகள் உள்ளன.

      ரஷ்யாவில் இருந்து மேலும் ஐந்து S-400 வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை வாங்குவதற்கான இந்திய விமானப்படை (IAF) முன்மொழிவை பாதுகாப்பு கொள்முதல் வாரியம் (DPB) அங்கீகரித்துள்ளது. பாதுகாப்பு செயலாளர் ராஜேஷ் குமார் சிங் தலைமையிலான குழு, IAF முன்மொழிவை ஏற்றுக்கொண்டது, இது இப்போது பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையிலான பாதுகாப்பு கையகப்படுத்தல் கவுன்சிலுக்கு (DAC) அவசியத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக அனுப்பப்படும் (AoN).

      பாதுகாப்பு கையகப்படுத்தல் கவுன்சில் மற்றும் AoN ஐ அனுமதித்த பின்னரே, புதிய கையகப்படுத்துதலின் விலையை நிர்ணயிக்க செலவு பேச்சுவார்த்தை குழு அமைக்கப்படும். பின்னர் நிதி அமைச்சகம் வழியாக பாதுகாப்புக்கான அமைச்சரவைக் குழு (CCS) இந்த விஷயத்திற்கு இறுதி கிரீன் சிக்னல் வழங்கும்.

      இந்தியாவில் தற்போது மூன்று S-400 அமைப்புகள் உள்ளன, மேலும் இரண்டு இந்த ஆண்டு இந்திய ஆயுதப் படைகளில் சேர்க்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. S-400 அமைப்பு, ஆபரேஷன் சிந்தூரின் போது சிறப்பாக செயல்பட்டது, மேலும் கடந்த ஆண்டு மே 10-ஆம் தேதியன்று இந்தியா எதிரி விமான தளங்கள், வான் பாதுகாப்பு ரேடார்கள் மற்றும் கட்டளை கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளை வெடிக்கச் செய்தபோது, பாகிஸ்தான் போர் விமானங்கள், வான்வழி எச்சரிக்கை விமானங்கள் மற்றும் மின்னணு புலனாய்வு விமானங்கள் வானில் பறக்காமல் பார்த்துக் கொண்டது.

      இந்திய ஆயுதப் படைகளிடம் இருக்கும் 10 S-400 அமைப்புகளைப் பாதுகாக்க IAF 10 Pantsir அமைப்புகளை வாங்கப்படுகிறது. எல்லைகளில் கப்பல் ஏவுகணைகள், தாக்குதல் ஹெலிகாப்டர்கள், மிதக்கும் வெடிமருந்துகள், ஆயுதம் ஏந்திய ட்ரோன்கள், ராக்கெட்டுகள் மற்றும் குறுகிய தூர ஏவுகணைகளை எதிர்கொள்ள 3 Pantsir அமைப்புகள் இராணுவத்தால் வாங்கப்படும்.

      Pantsir அமைப்பு தற்போது UAE படைகளால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் ஈரானிய காமிகேஸ் ட்ரோன்களை வானத்திலிருந்து சுடும் திறனில் அதன் செயல்திறன் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

      India Russia இந்தியா ரஷ்யா 
      Next Story
      ×
        X