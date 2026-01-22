என் மலர்
இந்தியா
இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையே பாதுகாப்பு உறவை வலுப்படுத்த ஜன.27ல் புதிய ஒப்பந்தம்
- இந்திய குடியரசு தினவிழாவில் ஐரோப்பிய ஆணைய தலைவர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொள்கிறார்
- இந்தியா -ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு இடையே தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிறது
இந்திய குடியரசு தினவிழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக ஐரோப்பிய ஆணைய தலைவர் அன்டோனியோ கோஸ்டா, ஐரோப்பிய ஆணையாளர் உர்சுலா வான்டர் லெயன் ஆகியோர் பங்கேற்க உள்ளனர்.
இந்நிலையில், இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையேயான பாதுகாப்பு உறவை மேலும் வலுப்படுத்த ஜன.27ல் புதிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அன்றைய தினம் இந்தியாவுக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கும் இடையிலான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
