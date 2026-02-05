என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      அடுத்த மாதம் நக்சலிசம் முடிவுக்கு வரும்: உள்துறை இணை மந்திரி
      X
      டெல்லி

      அடுத்த மாதம் நக்சலிசம் முடிவுக்கு வரும்: உள்துறை இணை மந்திரி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Feb 2026 3:18 AM IST
      • நக்சல் பிரச்சனை 1968-ம் ஆண்டு முதல் இருந்து வருகிறது.
      • இந்தப் பிரச்சனை பல தசாப்தங்களாக நீடித்து வருகிறது.

      புதுடெல்லி:

      மாநிலங்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த உள்துறை இணை மந்திரி நித்யானந்த் ராய் கூறியதாவது:

      இடதுசாரி பயங்கரவாதம் அல்லது இந்தியாவில் பொதுவாகக் குறிப்பிடப்படும் நக்சல் பிரச்சனை 1968-ம் ஆண்டு முதல் இருந்து வருகின்றது. இதுகுறித்த தேசியக் கொள்கை இல்லாததால் இது பல தசாப்தங்களாக நீடித்து வந்தது.

      2026-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் இந்தியா நக்சலிசத்தில் இருந்து விடுபடும்.

      கடந்த 2018-ம் ஆண்டு பயங்கரவாதத்தால் 126 மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தன. 2025 டிசம்பரில் அவை 8 மாவட்டங்களாகக் குறைந்துள்ளன.

      பிரதமர் மோடி அரசின் பூஜ்ய சகிப்புத் தன்மை கொள்கை மற்றும் தலைமையின் கீழ் நக்சலிசம் விரைவில் ஒழிக்கப்பட உள்ளது என தெரிவித்தார்.

      rajya sabha Naxal மாநிலங்களவை நக்சல் 
      Next Story
      ×
        X