நாங்கள் யாரையும் பாதுகாக்கவில்லை: குமாரசாமி ஆவேசம்

பெங்களூரு:

முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடாவின் பேரனும், முன்னாள் மந்திரி ரேவண்ணாவின் மகனுமான பிரஜ்வல் ரேவண்ணா எம்.பி. மீது பாலியல் புகார் கூறப்பட்டது. இதுதொடர்பான ஆபாச வீடியோக்கள் வெளியாகின. இதுகுறித்து விசாரிக்க எஸ்ஐடி குழு அமைத்து மாநில அரசு உத்தரவிட்ட நிலையில், அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்க முடிவுசெய்துள்ளதாக குமாரசாமி தெரிவித்திருந்தார்.

இதற்கிடையே, தேவகவுடா பேரனின் ஆபாச வீடியோ விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடக அரசு என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறது? என மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இந்நிலையில், முன்னாள் முதல் மந்திரியும், மதசார்பற்ற ஜனதா தள தலைவருமான குமாராசாமி இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

நாங்கள் அவரைப் பாதுகாக்கப் போவதில்லை. கடும் நடவடிக்கை எடுப்போம். இந்த விவகாரத்தில் அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு அதிகம்.

உறவினராக மட்டுமல்ல, நாட்டின் சாமானியனாகவும் நாம் மேலும் முன்னேறவேண்டும்.

இது வெட்கக்கேடான பிரச்சனை. நான் யாரையும் பாதுகாக்கவில்லை. இதுபோன்ற சட்டவிரோத செயல்களுக்கு எதிராக நாங்கள் போராடினோம். இது ஒரு தீவிரமான பிரச்சனை.

ஆட்சியை யார் நடத்துகிறார்கள், அவர்கள் உண்மையான நிலவரத்தை அம்பலப்படுத்த வேண்டும்.

கள யதார்த்தத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டியது அரசாங்கமே அன்றி நான் அல்ல என தெரிவித்தார்.

#WATCH | On 'obscene videos' case involving JD(S) MP Prajwal Revanna, former Karnataka CM and JD(S) leader HD Kumaraswamy says, "...We are not going to protect him, we will take severe action but the government's responsibility is more. Not only as an uncle but as a common man of… pic.twitter.com/Ejq6N1xsLM