என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      ஜம்மு காஷ்மீரில் முதல்முறையாக பொது பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் எம்எல்ஏ கைது!
      X
      ஜம்மு காஷ்மீர்

      ஜம்மு காஷ்மீரில் முதல்முறையாக பொது பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் எம்எல்ஏ கைது!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Sept 2025 1:03 AM IST (Updated: 9 Sept 2025 1:04 AM IST)
      • இந்த சட்டம் யாரையும் விசாரணையின்றி இரண்டு ஆண்டுகள் வரை காவலில் வைக்க அனுமதிக்கிறது.
      • மெஹ்ராஜ் மாலிக்கிற்கு எதிராக சுமார் 18 எப்ஐஆர்கள் இருந்தது.

      ஜம்மு-காஷ்மீரின் ஒரே ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏவான மெஹ்ராஜ் மாலிக், பொதுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (PSA) கீழ் கைது செய்யப்பட்டார்.

      தோடா தொகுதியைச் சேர்ந்த எம்எல்ஏ மெஹ்ராஜ் மாலிக், பொதுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (PSA) கீழ் கைது செய்யப்பட்ட முதல் சிட்டிங் எம்எல்ஏ ஆவார். இந்த சட்டம் யாரையும் விசாரணையின்றி இரண்டு ஆண்டுகள் வரை காவலில் வைக்க அனுமதிக்கிறது.

      சட்டம் ஒழுங்கை பாதிக்கும் விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டதாக தோடா மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் மெஹ்ராஜ் மாலிக்கிற்கு எதிராக சுமார் 18 எப்ஐஆர்கள் இருந்தது.

      இதன் அடிப்படையில், மாவட்ட நீதிபதியின் பிறப்பித்த உத்தரவின் பேரில் மாலிக் கைது செய்யப்பட்டு தடுப்புக்காவலில் அடைக்கப்பட்டார்.

      ஜம்மு காஷ்மீர் ஆம் ஆத்மி Jammu and Kashmir Aam Aadmi Party 
      Next Story
      ×
        X