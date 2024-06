இன்று சிறை செல்லும் நான் எப்போது வெளியே வருவேன் என தெரியாது: கெஜ்ரிவால் ஆதங்கம்

புதுடெல்லி:

டெல்லி முதல் மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இன்று ஆம் ஆத்மி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான கருத்துக் கணிப்புகள் நேற்று வெளியாகின. எழுத்துப்பூர்வமாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், இந்த கருத்துக் கணிப்புகள் அனைத்தும் போலியானவை.

ஒரு கருத்துக்கணிப்பு ராஜஸ்தானில் பா.ஜ.க.வுக்கு 33 இடங்களைக் கொடுத்தது. அங்கு 25 இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன.

உண்மையான பிரச்சனை என்னவென்றால் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு 3 நாளுக்கு முன் அவர்கள் ஏன் போலியான கருத்துக்கணிப்பைச் செய்யவேண்டும் என்பதுதான். இது தொடர்பாக பல கோட்பாடுகள் உள்ளன, அவற்றில் ஒன்று அவர்கள் இயந்திரங்களைக் கையாள முயற்சிக்கிறார்கள்.

கெஜ்ரிவால் அனுபவம் வாய்ந்த திருடன் என்பதால் அவருக்கு எதிராக எந்த ஆதாரமும் இல்லை என நான் நம்புகிறேன் என்று பிரதமர் மோடி பேட்டியில் கூறினார்.

நான் அனுபவம் வாய்ந்த திருடன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். உங்களிடம் ஆதாரம் இல்லை, என்மீது எந்த மீட்டெடுப்பும் இல்லை, அதனால் எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் என்னை சிறையில் அடைத்தீர்களா? இவனை சிறையில் அடைத்தால் முடியும் என்று நாடு முழுக்க ஒரு செய்தியை கொடுத்தார்.

ஒரு போலி வழக்கில் உங்கள் நிலைப்பாடு என்ன? யாரை வேண்டுமானாலும் கைதுசெய்து சிறையில் அடைப்பேன். நான் இந்த சர்வாதிகாரத்திற்கு எதிராகப் போராடுகிறேன். இந்த மாதிரியான சர்வாதிகாரத்தை நம் நாடு பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது.

அதிகாரம் சர்வாதிகாரமாக மாறும்போது சிறையும் பொறுப்பு என பகத்சிங் கூறினார். நாட்டை விடுவிக்க பகத்சிங் தூக்கிலிடப்பட்டார். இந்த முறை ஜெயிலுக்கு போகும்போது எப்போது வருவேன் என தெரியவில்லை. பகத் சிங் தூக்கிலிடப்பட்டார். நானும் தூக்குமேடை ஏற தயார் என தெரிவித்தார்.

திகார் சிறையில் சரணடைவதற்கு முன் காந்தி நினைவிடத்தில் டெல்லி முதல் மந்திரி கெஜ்ரிவால் மரியாதை செலுத்தினார். கெஜ்ரிவாலுடன் ஆம் ஆத்மி மந்திரிகள், நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says "Exit polls for 2024 Lok Sabha Elections have come out yesterday. Take it in writing, all these exit polls are fake. One exit poll gave 33 seats to BJP in Rajasthan whereas there are only 25 seats there...The real issue is why they had to do… pic.twitter.com/oLkdoxh3ZL