வாக்காளர் பட்டியலின் நேர்மையைப் பாதுகாப்பதில் நாங்கள் உறுதியாக உள்ளோம்: மல்லிகார்ஜுன கார்கே
- தமிழகம் உள்பட 12 மாநிலங்களில் SIR பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
- இதுதொடர்பாக மாநில நிர்வாகிகளிடம் காங்கிரஸ் கட்சி இன்று ஆலோசனை நடத்தியது.
புதுடெல்லி:
தமிழகம் உள்பட 12 மாநிலங்களில் நடைபெற்று வரும் SIR பணிகள் தொடர்பாக மாநில நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனையை அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே இன்று டெல்லியில் நடத்தினார். இதில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி, பொதுச் செயலாளர் வேணுகோபால் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர். அப்போது மல்லிகார்ஜூன கார்கே பேசியதாவது:
சிறப்பு தீவிர திருத்தம் செயல்முறை நடைபெற்று வரும் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த அகில இந்திய காங்கிரசின் பொதுச் செயலாளர்கள், பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் செயலாளர்களுடன் விரிவான உத்தி மதிப்பாய்வை நடத்தினோம்.
வாக்காளர் பட்டியல்களின் நேர்மையைப் பாதுகாப்பதில் காங்கிரஸ் கட்சி சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி உறுதியாக உள்ளது.
ஜனநாயக நிறுவனங்கள் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கை ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டுள்ள நேரத்தில், SIR செயல்முறையின் போது தேர்தல் ஆணையத்தின் நடத்தை மிகவும் ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.
அது பா.ஜ.க.வின் நிழலில் செயல்படவில்லை என்பதை உடனடியாக நிரூபிக்க வேண்டும்.
அது எந்த ஆளும் கட்சிக்கும் அல்ல, இந்திய மக்களுக்கு அதன் அரசியலமைப்பு உறுதிமொழி மற்றும் விசுவாசத்தை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
பாஜக SIR செயல்முறையை வாக்கு திருட்டுக்காக ஆயுதமாக்க முயற்சிக்கிறது என நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம்.
தேர்தல் ஆணையம் வேறு வழியைப் பார்க்கத் தேர்வு செய்தால், அந்தத் தோல்வி வெறும் நிர்வாக ரீதியாக மட்டுமல்ல - அது மௌனத்தின் உடந்தையாக மாறும்.
உண்மையான வாக்காளர்களை நீக்கவோ அல்லது போலி வாக்காளர்களைச் சேர்க்கவோ எவ்வளவு நுட்பமான முயற்சிகளை மேற்கொண்டாலும், அதை நாங்கள் அம்பலப்படுத்துவோம் என தெரிவித்தார்.