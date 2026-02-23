Live
      இந்தியா

      காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அசாம் பாஜக-வில் இணைய அட்டவணை உள்ளது: ஹிமந்தா சர்மா
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Feb 2026 9:28 PM IST
      அசாம் மாநிலத்தில் இந்த வருடத்தில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. தேர்தலுக்கு முன்னதாக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பாஜக-வில் இணைந்து வருகிறார்கள். சமீபத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் பூபென் போரா பாஜக-வில் இணைந்தார்.

      காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பாஜக-வில் இணைவது குறித்த கேள்விக்கு பாஜக தலைவரும், அசாம் மாநில முதல்வருமான ஹிமாந்தா சர்மா கூறியதாவது:-

      பாஜக-வில் இணைய அட்டவணை உள்ளது. அதன்படி காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பாஜக-வில் இணைவார்கள். சிலர் 2027-ல் இணைவார்கள். சிலர் 2029 மக்களவை தேர்தலுக்கு முன்னதாக இணைவார்கள். மற்றவர்கள் 2031 சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்னதாக இணைவர்கள்.

      ஆனால் ஒரு விசயம். காங்கிரஸ் கட்சியில் எந்த இந்து தலைவர்களும் நீடிக்கமாட்டார்கள். தற்போது பாஜக-வில் காலியிடம் இல்லை. நாங்கள் எம்.எல்.ஏ.-க்களை இணைத்தால், எப்படி அவர்களுக்கு சட்டசபையில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்க முடியும்?.

      பாஜக-வின் வேட்பாளர் பட்டியல் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் ஒருமறை கூட்டணி கட்சிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு, டெல்லி சென்று இறுதி ஆலோசனை நடத்தி பட்டியல் அறிவிக்கப்படும்.

      இவ்வாறு ஹிமாந்தா சர்மா தெரிவித்தார்.

      Congress Himanta Sarma காங்கிரஸ் ஹிமாந்தா சர்மா 
