      அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் திருமணம்... கணபதி பூஜை நடத்திய அம்பானி குடும்பத்தினர்... வைரலாகும் வீடியோ!
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Feb 2026 3:34 PM IST
      • ஒரு மகன் ஒரு பெண்ணை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக வீட்டிற்கு அழைத்து வரும்போது, அந்த நிமிடம் உங்களுக்குத் தெரியும்... மகன் வளர்ந்துவிட்டான் என்று.
      • சச்சின் மற்றும் அஞ்சலி, எப்போதும் எங்களுக்கு குடும்பம் போன்றவர்கள்

      கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரின் மகன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர், தனது நீண்டகால தோழியும், தொழிலதிபருமான சானியா சந்தோக்கை அடுத்த மாதம் திருமணம் செய்யவுள்ளார்.

      மார்ச் 5ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெற உள்ளது. இந்த திருமணத்தில் கலந்துகொள்ள பிரதமர் மோடி உட்பட பல்வேறு தலைவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் சச்சின் டெண்டுல்கர். இந்நிலையில் திருமணத்திற்கு முந்தைய சடங்குகள் குஜராத் மாநிலம் ஜாம்நகரில் உள்ள அம்பானி குடும்பத்தின் இல்லத்தில் கோலாகலமாகத் தொடங்கியது. இதுதொடர்பான வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

      ரிலையன்ஸ் எஸ்டேட்டில் அம்பானி குடும்பத்தினர் கணேஷ் பூஜையை முன்னின்று நடத்தினர். ஆனந்த் அம்பானி - ராதிகா மெர்ச்சண்ட் திருமணம் நடைபெற்ற அதே இடத்தில் இந்தச் சடங்குகளும் நடந்தன. நீதா அம்பானி மணமக்களை வரவேற்று உருக்கமாக உரையாற்றினார்.

      அப்போது,

      "இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அனந்த் மற்றும் ராதிகா உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்ட அதே இடத்தில் இன்று நாம் அனைவரும் கூடியிருக்கிறோம். சச்சின் மற்றும் அஞ்சலி, நீங்கள் எப்போதும் எங்களுக்கு குடும்பம் போன்றவர்கள். உங்கள் மகிழ்ச்சியில் பங்கெடுப்பதில் நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கிறோம்.

      எனது அன்பு அர்ஜுன், எங்கள் பள்ளியில் ஒரு சிறிய சிறுவனாக உன்னைப் பார்த்தேன். இப்போது உன் வாழ்க்கையின் மிக அழகான பயணத்தைத் தொடங்கத் தயாராக நீ இங்கே நிற்பதைப் பார்க்கும்போது என் இதயம் நிறைகிறது.

      ஒரு மகன் ஒரு பெண்ணை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக வீட்டிற்கு அழைத்து வரும்போது, அந்த நிமிடம் உங்களுக்குத் தெரியும்... மகன் வளர்ந்து (பெரியவனாகி) விட்டான் என்று. சானியா, உன்னிடம் ஒரு நேர்மறையான ஆற்றல் இருப்பதை உணர முடிகிறது. நீங்கள் இருவரும் இணைந்திருப்பதைப் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. உங்கள் வாழ்க்கை என்றும் வாழ்த்துகளுடன் சிறக்கட்டும்" எனப் பேசினார்.

      இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னின்று நடத்தியதற்காக அம்பானி குடும்பத்திற்கு சச்சின் நன்றி தெரிவித்தார். இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.


      arjun tendulkar Saaniya Chandhok wedding Ambani அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் சானியா சந்தோக் திருமணம் கௌதம் அம்பானி 
