      இந்தியா

      7 மணி நேர பயணம் வீண்.. U Turn அடித்து மீண்டும் டெல்லிக்கே திரும்பிய Indigo விமானம் - ஏன்?
      டெல்லி

      7 மணி நேர பயணம் வீண்.. U Turn அடித்து மீண்டும் டெல்லிக்கே திரும்பிய Indigo விமானம் - ஏன்?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 March 2026 12:21 AM IST
      • ஆப்பிரிக்கா வழியாக நீண்ட தூர பாதையிலேயே சென்று கொண்டிருந்தது.
      • எத்தியோப்பியா - எரித்திரியா எல்லையில் நுழைந்தது.

      டெல்லியில் இருந்து இங்கிலாந்தின் மான்செஸ்டர் நகருக்கு நேற்று காலை புறப்பட்ட இண்டிகோ விமானம் 7 மணி நேர பயணத்தின் பின் மீண்டும் டெல்லிக்கே திருப்பி விடப்பட்டது.

      ஈரான்-இஸ்ரேல் போர் காரணமாக, ஏற்கனவே இந்த விமானம் மோதல் பகுதிகளைத் தவிர்ப்பதற்காக ஆப்பிரிக்கா வழியாக நீண்ட தூர பாதையிலேயே சென்று கொண்டிருந்தது.

      விமானம் எத்தியோப்பியா - எரித்திரியா எல்லை வான்வெளியில் நுழைந்தபோது, அங்கு திடீரென வான்வெளி கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன.

      இதனால் மான்செஸ்டர் செல்வது சாத்தியமில்லை என்பதால், விமானம் 'யு-டர்ன்' எடுத்து மீண்டும் டெல்லிக்குத் திரும்பியது.

      பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்கே நாங்கள் முதலிடம் அளிக்கிறோம் என்று இது குறித்து இண்டிகோ அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

      இண்டிகோ விமானம் மத்திய கிழக்கு பதற்றம் Indigo Flight 
