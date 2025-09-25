Live
      நல்லமனார்கோட்டையில் நாளை மின்தடை
      திண்டுக்கல்

      நல்லமனார்கோட்டையில் நாளை மின்தடை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Sept 2025 4:25 PM IST
      • காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும்.
      • எஸ்.ஜி.பட்டி, பா.கொசவபட்டி, சுந்தரபுரி, காமாட்சிபுரம்

      திண்டுக்கல்:

      திண்டுக்கல் அருகே நல்லமனார்கோட்டை துணை மின் நிலையத்தில் நாளை (26ந் தேதி) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது.

      எனவே அன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை குளத்தூர், காளனம்பட்டி, சூடாமணிபட்டி, புளியமரத்துப்பட்டி, நாயக்கனூர், நல்லமனார்கோட்டை, எஸ்.ஜி.பட்டி, பா.கொசவபட்டி, சுந்தரபுரி, காமாட்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப்பகுதிகளில் மின் வினியோகம் நிறுத்தப்படும் என உதவி செயற்ெபாறியாளர் நாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

      நாளை மின்தடை மின்தடை திண்டுக்கல் 
