      லெட்சுமணம்பட்டியில் நாளை மின்தடை
      திண்டுக்கல்

      லெட்சுமணம்பட்டியில் நாளை மின்தடை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Oct 2025 3:36 PM IST
      • காலை 9 மணிமுதல் மதியம் 2 மணிவரை மின்தடை.
      • லெட்சுமணம்பட்டி, சுக்காம்பட்டி, காளனம்பட்டி, பஞ்சம்பட்டி, காக்காதோப்பு,

      திண்டுக்கல்:

      லெட்சுமணம்பட்டி துணை மின்நிலையத்தில் நாளை (22ம் தேதி) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது.

      இதனால் நாளை காலை 9 மணிமுதல் மதியம் 2 மணிவரை லெட்சுமணம்பட்டி, சுக்காம்பட்டி, காளனம்பட்டி, பஞ்சம்பட்டி, காக்காதோப்பு, சேடபட்டி, பெருமாள் கவுண்டன்பட்டி ஆகிய ஊர்களுக்கும், சிறிய, பெரிய தொழிற்சாலைகளுக்கும் மின் வினியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

