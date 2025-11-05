என் மலர்
வணிகம் & தங்கம் விலை
GOLD PRICE TODAY : தொடர்ந்து குறைந்து வரும் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
- சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது.
- வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை எகிறி வந்து, பின்னர் மளமளவென சரிந்தது. இந்தநிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக பெரிய அளவில் விலையில் மாற்றம் இல்லாமல், ஏற்ற-இறக்கத்துடனேயே நீடிக்கிறது.
அந்த வகையில் கடந்த 1-ந்தேதி முதல் விலை உயர்ந்து வந்து, நேற்று குறைந்து காணப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 350-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.90 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனையானது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.100-ம், சவரனுக்கு ரூ.800-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 250-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.90 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 70 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,180-க்கும் சவரனுக்கு 560 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.89 ஆயிரத்து 440-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 2 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 163 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு 2 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 63 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
04-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,000
03-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,800
02-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,480
01-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,480
31-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,400
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
04-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165
03-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.168
02-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166
01-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166
31-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165