      GOLD PRICE TODAY : புதிய உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
      GOLD PRICE TODAY : புதிய உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Nov 2025 9:53 AM IST (Updated: 29 Nov 2025 9:57 AM IST)
      • தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 140 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,980-க்கு விற்பனையாகிறது.
      • வெள்ளி விலை இன்று புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை கடந்த 26-ந்தேதி வரை உயர்ந்து வந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் சற்று குறைந்து காணப்பட்டது. இந்த நிலையில் நேற்று விலை அதிகரித்து இருந்தது.

      அதன்படி, நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 770-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.94 ஆயிரத்து 160-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.70-ம், சவரனுக்கு ரூ.560-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 840-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.94 ஆயிரத்து 720-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 140 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,980-க்கும் சவரனுக்கு 1,120 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.95,840-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலை இன்று புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 9 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 192 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு 9 ஆயிரம் உயர்ந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 92 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      28-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.94,720

      27-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.94,160

      26-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.94,400

      25-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.93,760

      24-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,160

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      28-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.183

      27-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.180

      26-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.176

      25-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.174

      24-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.171

