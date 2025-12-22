Live
என் மலர்
      GOLD PRICE TODAY: மீண்டும் ஒரு லட்சத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை
      GOLD PRICE TODAY: மீண்டும் ஒரு லட்சத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Dec 2025 3:36 PM IST
      • தங்கம் விலை இன்று காலை கிராமுக்கு 80 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,480-க்கு விற்பனையானது.
      • சவரனுக்கு 640 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.99,840-க்கும் விற்பனையானது.

      தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. அந்தவகையில் வார தொடக்க நாளான இன்று காலை தங்கம் விலை உயர்ந்து மீண்டும் ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்கி உள்ளது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு 80 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,480-க்கும் சவரனுக்கு 640 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.99,840-க்கும் விற்பனையானது.

      இந்நிலையில் இன்று 2-வது முறையாக தங்கம் விலை உயர்ந்து ஒரு லட்சத்தை எட்டியுள்ளது. அதன்படி தங்கம் விலை கிராமுக்கு 90 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,570-க்கும் சவரனுக்கு 720 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.100560-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 5 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 231 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 31 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      21-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,200

      20-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,200

      19-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,040

      18-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,520

      17-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,200

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      21-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.226

      20-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.226

      19-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.221

      18-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.224

      17-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.222

