Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்வணிகம் & தங்கம் விலை

      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY: மீண்டும் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY: மீண்டும் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Jan 2026 9:36 AM IST (Updated: 2 Jan 2026 9:40 AM IST)
      • கடந்த ஓரிரு நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்து வாங்குவோருக்கு சற்று ஆறுதல் அளித்தது.
      • தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்து உள்ளது.

      ஆங்கில புத்தாண்டு பிறப்பான நேற்று சென்னையில் தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்திருந்தது. தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 480-க்கு நேற்று முன்தினம் விற்றுவந்த நிலையில், நேற்று ரூ.40 குறைந்து ரூ.12 ஆயிரத்து 440-க்கு விற்றது. ஒரு சவரன் ரூ.99 ஆயிரத்து 840-ல் இருந்து ரூ.320 குறைந்து ரூ.99 ஆயிரத்து 520-க்கு விற்பனையானது.

      தங்கம், வெள்ளி விலை போட்டிப்போட்டு தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே சென்ற நிலையில் கடந்த ஓரிரு நாட்களாக விலை குறைந்து வாங்குவோருக்கு சற்று ஆறுதல் அளித்தது.

      இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டி உள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.140 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,580-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,00,640-க்கு விற்பனையாகிறது.

      தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்து உள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.4 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.260-க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      1-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,520

      31-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,840

      30-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800

      29-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,160

      28-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,800

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      1-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.256

      31-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.257

      30-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.258

      29-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.281

      28-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.285

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X