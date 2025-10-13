Live
      GOLD PRICE TODAY : தொடர்ந்து உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : தொடர்ந்து உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்

      13 Oct 2025 9:59 AM IST (Updated: 13 Oct 2025 10:00 AM IST)
      • வார இறுதி நாளான கடந்த சனிக்கிழமை தங்கம் விலை உயர்ந்தது.
      • தங்கம் விலை கிராமுக்கு 25 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 11,525 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.

      தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற-இறக்கத்தில் காணப்படுகிறது. அதிலும் கடந்த சில நாட்களாக தினமும் காலை மற்றும் பிற்பகலில் தங்கம் விலையில் மாற்றம் இருந்து வருகிறது. இதனால் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து வந்தது. கடந்த வாரம் விலை அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.91 ஆயிரத்தை தாண்டி அதிர்ச்சியை கொடுத்து இருந்தது. அடுத்த 2 நாட்களுக்கு பிறகு தங்கம் விலை குறைந்தது.

      வார இறுதி நாளான கடந்த சனிக்கிழமை தங்கம் விலை உயர்ந்தது. காலையில் தங்கம் விலை கிராமுக்கு 85 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 11,425 ரூபாய்க்கும் சவரனுக்கு 680 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.91,400-க்கும் விற்பனையான நிலையில் மாலையில் மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்ந்தது.

      மாலையில் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.75 அதிகரித்து, கிராம் ரூ.11,500க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு ரூ.600 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.92,000க்கு விற்பனையானது. நேற்றும் தங்கம் இதே விலையில் விற்கப்பட்டது.

      இந்த நிலையில் தங்கம் விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 25 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 11,525 ரூபாய்க்கும் சவரனுக்கு 200 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.92,200-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      தங்கத்தைப் போலவே வெள்ளி விலையும் உச்சம் அடைந்து வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று கிராமுக்கு 5 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 195 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 95 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      12-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000

      11-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000

      10-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 91,720

      09-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 91,400

      08-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 91,௦௮௦

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      12-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.190

      11-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.190

      10-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.184

      09-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.177

      08-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170

