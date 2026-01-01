Live
என் மலர்
      GOLD PRICE TODAY: புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை - இல்லத்தரசிகள் மகிழ்ச்சி
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Jan 2026 9:57 AM IST
      • தங்கம் விலை மீண்டும் ரூ.1 லட்சத்துக்கு கீழ் வந்துள்ளது.
      • வெள்ளி விலை இன்று குறைந்து உள்ளது.

      தங்கம், வெள்ளி விலை தாறுமாறாக உயர்ந்து வரலாறு காணாத உச்சத்தை பதிவு செய்திருந்தது. அதன்படி, தங்கம் கடந்த மாதம் (டிசம்பர்) 15-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டியது.

      பின்னர் சற்று விலை குறைந்து மீண்டும் 22-ந்தேதிக்கு பிறகு ரூ.1 லட்சத்துக்கும் குறையாமல் எகிறியது. தொடர்ந்து விலை அதிகரித்து, கடந்த மாதம் 27-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 800 என்ற விலையிலும், அதேநாளில் வெள்ளி ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 85 ஆயிரம் என்ற விலையிலும் புதிய உச்சத்தை எட்டிப் பிடித்தது.

      மேலும் விலை அதிகரித்துவிடுமோ? என அச்சம் கொண்ட நிலையில், விலை குறையத் தொடங்கியது. கடந்த 29-ந்தேதியில் இருந்து விலை குறைந்து வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக 3-வது நாளாக நேற்றும் விலை சரிந்து காணப்பட்டது.

      நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 600-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 800-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று காலை நேர நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.50-ம், சவரனுக்கு ரூ.400-ம், மாலை நேர நிலவரப்படி மேலும் கிராமுக்கு ரூ.70-ம், சவரனுக்கு ரூ.560-ம் என மொத்தம் ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.120-ம், சவரனுக்கு ரூ.960-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 480-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.99 ஆயிரத்து 840-க்கும் விற்பனை ஆனது. இதன் மூலம் தங்கம் விலை மீண்டும் ரூ.1 லட்சத்துக்கு கீழ் வந்துள்ளது.

      இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்றும் குறைந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,440-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.92,520-க்கு விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்து உள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.256-க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 56 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      31-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,840

      30-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800

      29-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,160

      28-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,800

      27-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,800

      26-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,03,120

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      31-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.257

      30-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.258

      29-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.281

      28-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.285

      27-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.285

      26-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.254

