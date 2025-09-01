என் மலர்tooltip icon
      GOLD PRICE TODAY : புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Sept 2025 9:39 AM IST (Updated: 1 Sept 2025 9:53 AM IST)
      • கடந்த 10 நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,120-ம் உயர்ந்துள்ளது.
      • தங்கம் விலையை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் அதிரடியாக அதிகரித்து வருகிறது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை மீண்டும் எகிறத் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த 6-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.75 ஆயிரத்தை மீண்டும் தாண்டிய நிலையில், பின்னர் விலை குறைந்து காணப்பட்டது. அதன்பின்பு கடந்த 21-ந்தேதியில் இருந்து விறுவிறுவென விலை அதிகரித்து தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தை நோக்கி பயணிக்கிறது. அதாவது, கடந்த 10 நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.390-ம், சவரனுக்கு ரூ.3,120-ம் உயர்ந்துள்ளது. தங்கம் விலையை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் அதிரடியாக அதிகரித்து வருகிறது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.680 உயர்ந்து ரூ.77 ஆயிரத்து 640-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.85 உயர்ந்து ரூ.9,705-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 உயர்ந்து ரூ.136-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      31-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.76,960

      30-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.76,960

      29-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.76,280

      28-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,240

      27-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,120

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      31-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.134

      30-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.134

      29-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.131

      28-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      27-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

