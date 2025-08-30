Live
      GOLD PRICE TODAY : புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Aug 2025 9:41 AM IST (Updated: 30 Aug 2025 9:48 AM IST)
      • சென்னையில் கடந்த 2 நாட்களில் தங்கம் விலை ரூ.1720 உயர்வு.
      • தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.76,960க்கு விற்பனையாகிறது.

      ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் இருந்து வருகிறது.

      கடந்த திங்கட்கிழமை முதலே தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயரந்துக் கொண்டே வருகிறது.

      கடந்த திங்கள் அன்று சவரனுக்கு ரூ. 80, செவ்வாய்கிழமை அன்று சவரனுக்கு ரூ. 400, புதன்கிழமை ரூ. 280, வியாழக்கிழமை அன்று ரூ.120 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 75,240-க்கும் விற்பனையானது.

      தொடர்ந்து, நேற்று தங்கம் விலை இருமுறை உயர்ந்தது. அதாவது, காலையில் ரூ.520-ம், மாலையில் ரூ.520-ம் என சவரனுக்கு ரூ.1040 அதிரடியாக உயர்ந்து ரூ. 76,280-க்கும் விற்பனையானது

      இந்தநிலையில், சென்னையில் ஆபரணத்தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.85, சவரனுக்கு ரூ.680 உயர்ந்துள்ளது. இதன்மூலம், தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.76,960க்கு விற்பனையாகிறது.

      கடந்த 2 நாட்களில் ரூ.1720 உயர்ந்து ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ.77,000 நெருங்கி வருவதால் மக்கள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.

      இதேபோல், சென்னையில் வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ.3 உயர்ந்து ரூ.134க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளியின் விலை கிலோவுக்கு ரூ.3,000 உயர்ந்து ரூ.1,34,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      29-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.76,280

      28-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,240

      27-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,120

      26-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,840

      25-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 74,440

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      29-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.134

      28-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      27-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      26-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      25-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.131

      இன்றைய தங்கம் விலை தங்கம் விலை உயர்வு தங்கம் விலை gold rate Gold Price 
