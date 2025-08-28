Live
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : சுபமுகூர்த்த நாள் எதிரொலி: உயரும் தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Aug 2025 9:46 AM IST
      • சுபமுகூர்த்த நாளையொட்டி தங்கம் விலை உயர்ந்து வருகிறது.
      • இரண்டாவது நாளாக வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.

      சென்னை:

      ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் இருந்து வருகிறது. கடந்த திங்கட்கிழமை சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.74,440-க்கும், செவ்வாய்கிழமை சவரனுக்கு 400 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.74,840-க்கும், நேற்று சவரனுக்கு 280 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 75,120-க்கும் விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், சுபமுகூர்த்த நாளையொட்டி மூன்றாவது நாளாக இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 15 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9,405-க்கும் சவரனுக்கு 120 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 75,240-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      இரண்டாவது நாளாக வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 130 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 30ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      27-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,120

      26-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,840

      25-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 74,440

      24-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 74,520

      23-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 74,520

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      27-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      26-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      25-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.131

      24-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

      23-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.130

