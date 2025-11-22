Live
      GOLD PRICE TODAY : வார இறுதியில் அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம், வெள்ளி விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Nov 2025 9:28 AM IST
      • நேற்று குறைந்த வெள்ளி விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது.
      • நேற்று குறைந்த வெள்ளி விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. கடந்த 18-ந்தேதி குறைந்து, 19-ந்தேதி உயர்ந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் விலை சரிந்திருந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றும் அதன் விலை குறைந்து காணப்பட்டது.

      நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 500-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.92 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.40-ம், சவரனுக்கு ரூ.320-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 460-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.91 ஆயிரத்து 680-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் தங்கம் விலை ரூ.92 ஆயிரத்துக்கு கீழ் வந்தது.

      இதனை தொடர்ந்து வார இறுதி நாளான இன்றும் தங்கம் விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 170 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,630-க்கும் சவரனுக்கு 1,360 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.93,040 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 3 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 172 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு மூவாயிரம் உயர்ந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 72 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      21-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.91,680

      20-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,000

      19-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,800

      18-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.91,200

      17-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,320

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      21-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.169

      20-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.173

      19-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.176

      18-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170

      17-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.173

