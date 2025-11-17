Live
      GOLD PRICE TODAY : வார தொடக்கத்தில் குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை- இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : வார தொடக்கத்தில் குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை- இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Nov 2025 9:29 AM IST
      • வார இறுதி நாளான 15-ந்தேதி சவரன் ரூ.92,400-க்கு விற்பனையானது.
      • வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை தொடர்ந்து உச்சத்தில் உயர்ந்து அனைத்து தரப்பு மக்களையும் விழிபிதுங்க வைத்தது. மேலும் காலையில் ஒரு விலை, மாலையில் ஒரு விலை என இருவேளையிலும் தங்கம் விலை உயர்வதும், குறைவதுமாக இருந்ததால் மக்கள் குழப்பத்தில் இருந்தனர். கடந்த 13-ந்தேதி சவரன் ரூ.95ஆயிரத்தை தாண்டி விற்பனையானது. அதனை தொடர்ந்து விலை குறைந்து வார இறுதி நாளான 15-ந்தேதி சவரன் ரூ.92,400-க்கு விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், வார தொடக்க நாளான இன்றும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 10 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,540-க்கும் சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.92,320 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.



      வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 2 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 173 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு இரண்டாயிரம் குறைந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 72 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      16-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,400

      15-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,400

      14-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.93,920

      13-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.95,200

      12-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,800

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      16-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.175

      15-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.175

      14-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.180

      13-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.183

      12-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.173

