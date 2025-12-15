Live
      GOLD PRICE TODAY : ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்கிய தங்கம் விலை- பெண்கள் அதிர்ச்சி
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Dec 2025 9:42 AM IST
      • வார தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை உயர்ந்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது
      • தங்கத்துக்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும் இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை மீண்டும் கட்டுக்கடங்காத காளையாய் துள்ளிக்குதித்து எகிறி வருகிறது. இதனால் ஒவ்வொரு நாளும் உயர்ந்து வரலாறு காணாத உச்சத்தில் தங்கம் விற்பனையாகிறது. தங்கத்துக்குப் போட்டியாக வெள்ளி விலையும் உயர்ந்து வருகிறது.

      இந்த நிலையில், வார தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை உயர்ந்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு 90 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,460-க்கும் சவரனுக்கு 720 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.99,680-க்கும் விற்பனையாகிறது. இதனால் சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்குவதால் பெண்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.



      இதனை தொடர்ந்து, தங்கத்துக்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும் இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 3 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 213 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 13 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      14-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.98,960

      13-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.98,960

      12-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.98,960

      11-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,400

      10-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,240

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      14-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.210

      13-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.210

      12-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.216

      11-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.209

      10-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.207

