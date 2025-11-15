Live
      GOLD PRICE TODAY : தொடர்ந்து குறையும் தங்கம், வெள்ளி விலை- இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : தொடர்ந்து குறையும் தங்கம், வெள்ளி விலை- இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Nov 2025 9:48 AM IST
      • வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது.
      • பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 75 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் இருந்த நிலையில், கடந்த 10-ந் தேதியில் இருந்து தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தை கண்டு வந்தது. நேற்று முன்தினம் மட்டும் ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,400 அதிகரித்திருந்தது. இதன் மூலம் மீண்டும் புதிய உச்சத்தை நோக்கி தங்கம் விலை பயணிக்க தொடங்கிவிட்டதோ? என்று பேசும் அளவுக்கு விலை உயர்வு இருந்தது.

      இதனை தொடர்ந்து நேற்று விலை குறைந்து காணப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 900-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.95 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று காலையில் கிராமுக்கு ரூ.60-ம், சவரனுக்கு ரூ.480-ம், பிற்பகலில் கிராமுக்கு ரூ.100-ம், சவரனுக்கு ரூ.800-ம் என மொத்தம் ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.160-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,280-ம் குறைந்து இருந்தது.

      இந்த நிலையில் இன்றும் தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 190 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,550-க்கும் சவரனுக்கு 1,520 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.92,400 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 175 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு ஐந்தாயிரம் குறைந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 75 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      14-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.93,920

      13-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.95,200

      12-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,800

      11-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.93,600

      10-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.91,840

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      14-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.180

      13-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.183

      12-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.173

      11-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170

      10-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.169

