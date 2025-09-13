Live
      GOLD PRICE TODAY : வார இறுதியில் சற்று குறைந்த தங்கம் விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Sept 2025 9:36 AM IST (Updated: 13 Sept 2025 10:10 AM IST)
      • புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
      • வெள்ளி விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      சென்னையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை உயர்ந்த வண்ணமே காணப்படுகிறது. இதுவரை இல்லாத வகையில் வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.

      அந்த வகையில் கடந்த செவ்வாய்கிழமை இதுவரை இல்லாத உச்சமாக சவரன் ரூ.81,200-க்கு விற்பனையானது. இதனை தொடர்ந்து புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் தங்கம் விலையில் மாற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. ஆனால் நேற்று சவரனுக்கு 720 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 81,920-க்கு என்று புதிய உச்சத்தில் விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், வார இறுதிநாளான இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 20 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,220-க்கும் சவரனுக்கு 160 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 81,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 143 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 43 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      12-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 81,920

      11-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 81,200

      10-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 81,200

      09-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 81,200

      08-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 80,480

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      12-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.142

      11-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.140

      10-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.140

      09-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.140

      08-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.140

