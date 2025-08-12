Live
      GOLD PRICE TODAY : தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை- இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை- இன்றைய நிலவரம்

      12 Aug 2025 9:36 AM IST
      • நேற்று சவரனுக்கு 560 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.75 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையானது.
      • வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் இருந்து வருகிறது. கடந்த வாரம் முழுவதும் விலை உயர்ந்து காணப்பட்ட நிலையில் நேற்று சவரனுக்கு 560 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.75ஆயிரத்துக்கு விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், இரண்டாவது நாளாக இன்றும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.9,295-க்கும், சவரனுக்கு 640 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.74,360-க்கும் விற்பனையாகிறது. இரண்டு நாட்களில் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.1200 குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.



      வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 126 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 26 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      11-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,000

      10-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,560

      09-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,560

      08-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,760

      07-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,200

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      11-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      10-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      08-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      08-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      07-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
