Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்வணிகம் & தங்கம் விலை

      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY : புதிய உச்சத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை- இன்றைய நிலவரம்
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : புதிய உச்சத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை- இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Dec 2025 9:38 AM IST
      • நேற்று சவரனுக்கு 240 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.96,240-க்கும் விற்பனையானது.
      • வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை ஒரு நாள் ஏறுவதும், மறுநாள் இறங்குவதுமான நிலையிலேயே நீடித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி விற்பனையான தங்கம் விலை திங்கட்கிழமை சற்று குறைந்தது. அதனை தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு 320 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.96 ஆயிரத்துக்கும் நேற்று சவரனுக்கு 240 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.96,240-க்கும் விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு 20 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,050-க்கும் சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.96,400-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      இதனை தொடர்ந்து, தங்கத்துக்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும் இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 2 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 209 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 9 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      10-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,240

      09-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,000

      08-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,320

      07-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,320

      06-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,320

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      10-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.207

      09-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.199

      08-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.198

      07-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.199

      06-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.199

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X