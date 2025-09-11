Live
      GOLD PRICE TODAY : இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்...
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்...

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Sept 2025 9:52 AM IST
      • விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் இருந்து வருகிறது.
      • வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லை.

      சென்னை:

      ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் இருந்து வருகிறது. இதனிடையே கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை உயர்ந்த வண்ணமே காணப்படுகிறது. இதுவரை இல்லாத வகையில் வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.

      கடந்த திங்கட்கிழமை மற்றும் செவ்வாய்கிழமைகளில் உச்சத்தில் விற்பனையான தங்கம் விலை நேற்று விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,150-க்கும் சவரன் ரூ.81,200-க்கும் விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், இரண்டாவது நாளாக இன்றும் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,150-க்கும் சவரன் ரூ.81,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையிலும் மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 140 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      10-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 81,200

      09-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 81,200

      08-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 80,480

      07-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 80,040

      06-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 80,040

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      10-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.140

      09-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.140

      08-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.140

      07-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.138

      06-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.138

