      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY : அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Aug 2025 9:39 AM IST
      • வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
      • பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 27 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      சென்னை:

      ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் இருந்து வருகிறது. கடந்த வாரம் முழுவதும் விலை உயர்ந்து காணப்பட்ட நிலையில் வார இறுதிநாளான சனிக்கிழமை மட்டும் சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.75,560-க்கு விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், வார தொடக்கநாளான இன்று தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 70 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.9,375-க்கும், சவரனுக்கு 560 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.75,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 127 ரூபாய்க்கும், பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 27 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      10-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,560

      09-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,560

      08-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,760

      07-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,200

      06-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.75,040

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      10-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      08-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      08-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      07-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127

      06-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.126

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
