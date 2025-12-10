Live
      GOLD PRICE TODAY : அதிரடியாக உயர்ந்த வெள்ளி விலை- இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Dec 2025 9:38 AM IST
      • தங்கம் நேற்று கிராமுக்கு 40 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,000-க்கும் சவரனுக்கு 320 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.96 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.
      • தங்கத்துக்கு போட்டியாக வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை ஒரு நாள் ஏறுவதும், மறுநாள் இறங்குவதுமான நிலையிலேயே நீடித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி விற்பனையான தங்கம் விலை நேற்று சற்று குறைந்தது. கிராமுக்கு 40 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,000-க்கும் சவரனுக்கு 320 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.96 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.



      இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 30 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,030-க்கும் சவரனுக்கு 240 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.96,240-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      இதனை தொடர்ந்து, தங்கத்துக்கு போட்டியாக வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு எட்டு ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 207 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 8 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      09-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,000

      08-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,320

      07-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,320

      06-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,320

      05-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.96,000

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      09-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.199

      08-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.198

      07-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.199

      06-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.199

      05-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.196

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
