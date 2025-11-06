Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்வணிகம் & தங்கம் விலை

      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY : மீண்டும் உயரும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : மீண்டும் உயரும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Nov 2025 9:41 AM IST (Updated: 6 Nov 2025 9:42 AM IST)
      • நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ11 ஆயிரத்து 180-க்கும், சவரன் ரூ.89 ஆயிரத்து 440-க்கும் விற்பனையானது.
      • வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை தொடர்ந்து உச்சத்தில் உயர்ந்து அனைத்து தரப்பு மக்களையும் விழிபிதுங்க வைத்தது. மேலும் காலையில் ஒரு விலை, மாலையில் ஒரு விலை என இருவேளையிலும் தங்கம் விலை உயர்வதும், குறைவதுமாக இருந்ததால் மக்கள் குழப்பத்தில் இருந்தனர். இதனிடையே, தங்கம் கடந்த வாரத்தை ஒப்பிடுகையில் அதன் முந்தைய வாரத்தை விட சற்றே விலை குறைந்து விற்பனையானது.

      சென்னையில் கடந்த 3-ந்தேதி அன்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11 ஆயிரத்து 350-க்கும், சவரன் ரூ.90 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனையானது. நேற்றுமுன்தினம் சவரனுக்கு ரூ.800 விலை குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.90 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இந்த நிலையில் நேற்றும் தங்கம் விலையில் இறங்குமுகம் காணப்பட்டது. ஒரு சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்தது. அதன்படி சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ11 ஆயிரத்து 180-க்கும், சவரன் ரூ.89 ஆயிரத்து 440-க்கும் விற்பனையானது. தங்கம் விலை கடந்த 2 நாட்களில் பவுனுக்கு ரூ.1,360 குறைந்துள்ளது.

      இந்த நிலையில் இன்றும் தங்கம் விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் சற்று உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 70 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,250-க்கும் சவரனுக்கு 560 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.90 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 164 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 64 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      05-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 89,440

      04-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,000

      03-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,800

      02-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,480

      01-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,480

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      05-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.163

      04-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      03-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.168

      02-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166

      01-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X