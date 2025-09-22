என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்நவராத்திரி ஸ்பெஷல்

      நவராத்திரி ஸ்பெஷல்

      நவராத்திரியை கொண்டாடும் போற்றி பாடல்கள்- முதல் நாள் இன்று..!
      X

      நவராத்திரியை கொண்டாடும் போற்றி பாடல்கள்- முதல் நாள் இன்று..!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Sept 2025 5:00 AM IST (Updated: 22 Sept 2025 5:00 AM IST)
      • எந்த விதமான இடையூறும் வராமல் இருக்க விநாயக வணக்கம் சொல்ல வேண்டும்.
      • ஒவ்வொரு நாளும் தொடங்கி 9 நாட்களும் போற்றி பாடுவது நல்லது.

      நவம் என்றால் ஒன்பது. ராத்திரி என்றால் இரவு நேரம். முன்னிரவில் சக்தியை முறையோடு ஆராதித்து மகிழ்விப்பதே நவராத்திரி. பொதுவாக இப்பண்டிகையை புரட்டாசி மாதம் அமாவாசைக்கு மறுநாள் தொடங்கி ஒன்பது நாட்களும். 10-வது நாள் விஜயதசமி என்றும் கொண்டாடப்படுகிறது.

      முதலில் நமது விருப்பப்படி வீட்டில் உள்ள கொலு பொம்மைகளை வரிசைப்படுத்தி கொலு வைத்துவிட வேண்டும்.

      பின்னர், அம்மனை எழுந்தருளச் செய்து விட்டு, விக்னங்கள் இன்றி இந்தப் பூஜை நிறைவு பெற ஒன்பது நாட்களும் எந்த விதமான இடையூறும் வராமல் இருக்க விநாயக வணக்கம் சொல்ல வேண்டும்.

      விநாயகரை நினைத்து நமஸ்காரம் செய்யவும். அம்மன் எழுந்தருளல் முடிந்த உடன் நவராத்திரிக்கு உரிய பூஜையைத் தொடங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் தொடங்கி 9 நாட்களும் போற்றி பாடுவது நல்லது.

      அதன்படி, 9 நாட்களுக்குரிய போற்றி பாடல்களில் முதல் நாளான இன்றைய போற்றி பாடலை பார்ப்போம்..

      ஓம் பொன்னே போற்றி!

      ஓம் மெய்ப்பொருளே போற்றி!

      ஓம் போகமே போற்றி!

      ஓம் ஞானச் சுடரே போற்றி!

      ஓம் பேரின்பக் கடலே போன்றி!

      ஓம் குமாரியே போற்றி!

      ஓம் குற்றங்களைவாய் போற்றி!

      ஓம் முற்றறிவு ஒளியோய் போற்றி!

      ஓம் பேரருட்கடலே போற்றி!

      ஓம் ஆற்றல் உடையாய் போற்றி!

      ஓம் அருட்கடலே போற்றி!

      ஓம் ஆனந்த அறிவொளி போற்றி!

      ஓம் இருளகற்றுவாய் போற்றி

      ஓம் இன்பத்தின் உறைவிடமே போற்றி!

      ஓம் ஈயும் தயாபரி போற்றி!

      ஓம் மங்கள நாயகியே போற்றி!

      -இப்படி அர்ச்சனை முடிக்கவும்.

      Navarathri Navarathri Festival potri நவராத்திரி நவராத்திரி விழா போற்றி 
      Next Story
      ×
        X