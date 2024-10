புரதமும் புரளிகளும்.. ஒரு பார்வை..!

புரதம் பற்றிய பல கட்டுக்கதைகள் இந்தியாவில் உள்ளன. முதல் கட்டுக்கதையே இந்தியர்களுக்கு புரதச்சத்து குறைபாடு உள்ளது என்பது தான். இருப்பினும், NSS (தேசிய மாதிரி ஆய்வு) வீட்டு உணவு உட்கொள்வோரிடம் புரதக் குறைபாட்டின் ஆபத்து பெரியவர்களிடம் குறைவாக உள்ளதும், இளம் வயதினருக்கு இல்லை என்பதைக் காட்டுகிறது.

சிறுவர்கள் மற்றும் பச்சிளம் குழந்தைகளின் உடல் வளர்ச்சிக்கு புரதம் முக்கியமான கட்டுப்படுத்தும் காரணி என்று மற்றொரு கட்டுக்கதை உள்ளது. உண்மையில், குழந்தைகளின் வளர்ச்சி ஆற்றல் சார்ந்தது. ஆற்றல் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய பல்வேறு உணவுகளை அவர்களுக்கு அளித்தால், புரதம் கிடைக்கும்.

உணவில் ஆற்றலும் புரதமும் இணைந்திருப்பதால், புரதத் தேவையைப் பார்ப்பதற்கு முழுமையான வழி, உணவுகள் மற்றும் தேவை ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள "புரோட்டின் ஆற்றல் விகிதம்" (PER) அடிப்படையில் உள்ளது. இதைக் கணக்கிட, புரதம் முதலில் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது, பின்னர் மொத்த ஆற்றலின் விகிதமாக PER பெறப்படும்.

இங்கே, ஆற்றல் தேவையை பூர்த்தி செய்ய பல்வேறு உணவுகளை சாப்பிடுவது தேவையான புரதத்தையும் உடலுக்கு வழங்கும். வயதான, உட்கார்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களின் ஆற்றல் தேவைகள் குறைவாக இருக்கும், இதன் விளைவாக அதிக PER தேவைப்படும். எனவே அவர்கள் அதிக புரத உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும்.

NSS ஆய்வில், கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் பலவகை உணவு உட்கொள்பவர்களின் PER வயது வந்தவர்கள் முதல் அனைத்து வயதினருக்கும் 8% மற்றும் 9% ஆக இருந்தது. இது பெரியவர்களின் தேவைக்கு சமமாகவும், குழந்தைகளுக்கு தேவையான PER அளவு 5-7% ஆக இருந்தது.





PER தேவையை பூர்த்தி செய்ய என்ன உணவுகளை உண்ண வேண்டும்?

உணவுப் புரதங்களை செரிமானம் மற்றும் அமினோ அமில உள்ளடக்கத்தை சரிசெய்த பிறகு, தானியங்களின் PER சுமார் 6%, பருப்பு 18%, பால் 20%, முட்டை 30% மற்றும் இறைச்சி 75%. ஆனால் கொழுப்பு மற்றும் சர்க்கரை கொண்ட பலவகை உணவு, குறைந்த PER கொண்டிருக்கும்.

எனவே, ஒரு குழந்தைக்கு, 5% PER தேவையெனில் தானியம் (6% PER) மற்றும் கொழுப்பு/சர்க்கரை (0% PER) கலந்த உணவு மட்டும் போதுமானதாக இருக்காது. சிறிய அளவிலான பருப்பு அல்லது விலங்கு புரதத்துடன் கூடுதலாக இருந்தால், புரத உள்ளடக்கம் மற்றும் PER 5% ஐ விட அதிகமாக இருக்கும்.

பெரிய குழந்தைகளின் உணவுகளில், பருப்பு அல்லது பால்/முட்டை/இறைச்சி போன்ற விலங்கு உணவுகள் மூலம் தானியங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் உணவின் PER மேம்படும். பெரியவர்களில், அவர்களின் தேவை அதிகரிக்கும்போது, தானியங்கள் படிப்படியாகக் குறைக்கப்பட்டு, அதிக புரதம்-தாவரம் அல்லது விலங்கு உணவுகள் ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.





மற்றொரு கட்டுக்கதை:

உடற்பயிற்சிக்கு அதிக புரதம் தேவைப்படுகிறது. உடற்பயிற்சி செய்த உடனேயே தசை புரத தொகுப்பு அதிகரிக்கிறது, இதற்கு புரதம் உட்கொள்வது அவசியம் ஆகும். உடற்பயிற்சிக்கு பின் ஆற்றல் தேவைகளும் அதிகரிப்பதால் உடனடித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய பலவகை உணவு எடுத்துக் கொள்வதே போதுமானது.

கடைசி கட்டுக்கதை:

அதிகளவு புரதம் உட்கொள்வதால் எந்த ஆபத்தும் இல்லை. அதிக புரதம் எடுத்துக் கொள்வதால் எலும்பு மறு உருவாக்கம், சிறுநீரக நோய் அபாயங்கள் உள்ளன. இதுபற்றி மேற்கொள்ளப்பட்ட சமீபத்திய ஆய்வில் அதிகளவு புரதம் தேவை என்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த ஆய்வின் படி புரத அளவில் 22% PER எடுத்துக் கொள்ளும் போது வெள்ளை இரத்த அணுக்கள் பாதிக்கப்படவில்லை.

இந்தியாவில் பரவி வரும் புரதச்சத்து குறைபாடு பற்றிய கூற்றுகளை நியாயப்படுத்த வேண்டிய நேரம் இது. நமக்கு நிச்சயமாக நல்ல புரதம் தேவை, ஆனால் மிதமான அளவு மற்றும் இயற்கையான தாவர அல்லது விலங்கு உணவுகளே போதுமானவை. நல்ல ஆரோக்கியத்திற்காக பண்ணைகளை நம்பலாம் ஆனால், மருந்தகங்களை நாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.