கர்ப்பிணிகள் பாராசிட்டமால் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? - டிரம்பின் கருத்துக்கு The Lancent இதழ் விளக்கம்
- கர்ப்பிணிகள் பாராசிட்டமால் எடுத்துக் கொண்டால் குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் ஏற்படும் என் டிரம்ப் கருத்து
- டிரம்பின் கருத்துக்கு THE LANCENT இதழ் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
பாராசிட்டமால் மாத்திரையை எடுக்காதீர்கள். எவ்வளவு முடியுமோ தவிர்க்க வேண்டும். மிகுந்த அவசரம் என்றால்தான் எடுத்துக் கொள்ளலாம். கர்ப்பிணிகள் பாராசிட்டமால் எடுத்துக் கொண்டால் குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் அல்லது அதிக கவன சிதறல் நோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது என கடந்தாண்டு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், கர்ப்பகாலத்தில் பாராசிட்டமால் மாத்திரை உட்கொண்டால் குழந்தைகளுக்கு 'ஆட்டிசம்' ஏற்படும் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை என THE LANCENT இதழ் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
கர்ப்பகாலத்தில் பாராசிட்டமால் எடுத்துக்கொள்வதால் குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் குறைபாடு, ADHD ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கிறது என்பதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று The Lancet இதழில் வெளியான ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.
வழிகாட்டுதல்படி எடுத்துக்கொள்ளும் போது, கர்ப்பகாலத்தில் பாராசிட்டமால் பாதுகாப்பான தேர்வாகவே உள்ளது என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.