Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்யும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்த விஷால்
      X

      ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்யும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்த விஷால்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Feb 2026 4:40 PM IST
      • விஷால், தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளராக இருக்கிறார்.
      • நடிகர் விஷாலும், நடிகை சாய் தன்ஷிகாவும் தற்போது காதலித்து வருகின்றனர்.

      தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான விஷால், தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளராகவும் இருக்கிறார்.

      நடிகர் சங்கத்துக்கு கட்டிடம் கட்டப்பட்ட பின்னரே நான் திருமணம் செய்துகொள்வேன் என்று அறிவித்தார். தற்போது நடிகர் சங்க கட்டிடம் கட்டும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடந்து வருகிறது.

      நடிகர் விஷாலும், நடிகை சாய் தன்ஷிகாவும் தற்போது காதலித்து வருகின்றனர். விரைவில் இருவரும் திருமணம் செய்துகொள்ளவுள்ளனர்.

      அண்மைய காலமாக விஷால் ஜிம்மில் தொடர்ச்சியாக உடற்பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்நிலையில், ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்யும் புகைப்படங்களை விஷால் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

      Actor Vishal Sai Dhanshika நடிகர் விஷால் சாய் தன்ஷிகா gym exercise ஜிம் உடற்பயிற்சி 
      Next Story
      ×
        X