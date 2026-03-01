என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
இன்ஸ்டாவில் விஜயை Unfollow செய்த மகன் ஜேசன் சஞ்சய்?
- விஜய் மீது சங்கீதா அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்தார்.
- கடந்த 2 நாட்களாக இவ்விவகாரம் சமூக வலைத்தளங்களில் பேசு பொருளாகின.
நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியவர் விஜய். இவருக்கு சங்கீதா என்ற மனைவியும் ஜேசன் சஞ்சய் என்ற மகனும் திவ்யா சாஹா என்ற மகளும் உள்ளனர். சினிமாத்துறையில் விஜய் பயணித்த காலத்திலேயே அவர் குடும்பத்தினருடன் விலகி இருந்ததாக தகவல் வெளியாகி வந்தன. இதற்கு இருதரப்பினரும் மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை.
இதனிடையே விஜயிடம் இருந்து விவாகரத்து கோரி கடந்த 27-ஆம் தேதி செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் அவரது மனைவி சங்கீதா மனு தாக்கல் செய்துள்ளதாகவும் இம்மனு மீது ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி விசாரணை நடைபெறுகிறது. மனுவில் விஜய் மீது சங்கீதா அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்தார். கடந்த 2 நாட்களாக இவ்விவகாரம் சமூக வலைத்தளங்களில் பேசு பொருளாகின.
இந்த நிலையில், நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியின் தலைவருமான விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இன்ஸ்டாகிராம் குறித்த தகவல் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அதாவது இன்ஸ்டாவில் தனது தந்தை விஜயைப் பின்தொடர்வதை ஜேசன் நிறுத்தி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
விவகாரத்து குறித்த தகவல் வெளியான பிறகே Unfollow செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் சிலர் ஜேசன், விஜயின் இன்ஸ்டா பக்கத்தை பின் தொடர்ந்ததற்கான தெளிவான ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர்.