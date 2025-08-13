Live
      சினிமா செய்திகள்

      ரஜினி ஓர் அபூர்வ ராகம் - வைரமுத்து வாழ்த்து
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Aug 2025 2:59 PM IST
      • புகழும் பொருளும் உங்கள் உழைப்புக்குக் கிடைத்த கூலி
      • தொடரட்டும் உங்கள் தொழில் நிலைக்கட்டும் உங்கள் புகழ்

      திரைத்துறையில் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு கவிஞர் வைரமுத்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      50 ஆண்டுகள்

      ஒரே துறையில்

      உச்சத்தில் இருப்பது

      அபூர்வம்

      ரஜினி

      நீங்கள் ஓர் அபூர்வ ராகம்

      புகழும் பொருளும்

      உங்கள்

      உழைப்புக்குக் கிடைத்த

      கூலி

      தொடரட்டும்

      உங்கள் தொழில்

      நிலைக்கட்டும்

      உங்கள் புகழ்

      "இளமை இனிமேல் போகாது

      முதுமை எனக்கு வாராது" என்று

      முத்து படத்தில் எழுதிய

      முத்திரை வரியால்

      வாழ்த்துகிறேன்

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

      Rajinikanth Vairamuthu ரஜினிகாந்த் வைரமுத்து 
