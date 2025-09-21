Live
      நடிகர் சங்க பொதுக்குழுவில் மறைந்த நடிகர்களுக்கு அஞ்சலி
      X

      நடிகர் சங்க பொதுக்குழுவில் மறைந்த நடிகர்களுக்கு அஞ்சலி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Sept 2025 11:58 AM IST
      • 69வது நடிகர் சங்க பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது.
      • பொதுக்குழுவில் விஷால், நாசர் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

      69வது நடிகர் சங்க பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இப்பொதுக்குழுவில் விஷால், நாசர் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

      பொதுக்குழு கூட்டத்தில் மறைந்த நடிகர்கள் ராஜேஷ், டெல்லி கணேஷ், ரோபோ சங்கர் உள்ளிட்ட 70 நடிகர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

      இந்த பொதுக்குழுவில் நடிகர் சங்க கட்டடம் உட்பட பல முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து பேசப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

      நடிகர் சங்கம் நடிகர்கள் ராஜேஷ் டெல்லி கணேஷ் ரோபோ சங்கர் அஞ்சலி actors association Actors Rajesh Delhi Ganesh robo shankar Tribute 
