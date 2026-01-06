என் மலர்
1000 படங்களுக்கும் மேல் நடித்த பழம்பெரும் நடிகர் மறைவு
- தமிழில் சுறா திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார்.
- கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் மற்றும் திரையுலகினர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
கேரளாவை சேர்ந்த பழம்பெரும் நடிகர் புன்னப்ரா அப்பச்சன் (77) இன்று காலமானார்.
1970களில் 'ஒத்தனிண்டே மகன்' என்ற படம் மூலம் மலையாள திரையுலகில் அறிமுகமாகி, தமிழ், இந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து புகழ்பெற்றவர் அப்பச்சன்.
வில்லன் மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களில் பிரதானமாக நடித்து வந்தார். தமிழில் சுறா திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். கடைசியாக 'சாலக்குடிகாரன் சங்கதி' திரைப்படத்தில் நடித்தார்.
இந்த நிலையில், வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக இன்று ஆலப்புழையில் அவர் உயிரிழந்தார்.
இவரது மறைவுக்கு கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் மற்றும் திரையுலகினர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
