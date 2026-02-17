Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      விஜய் சேதுபதியின் பாக்கெட் நாவல் படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியது!
      X

      விஜய் சேதுபதியின் 'பாக்கெட் நாவல்' படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியது!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Feb 2026 6:19 PM IST
      • தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கும் புதிய படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்க இருக்கிறார்.
      • இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு ஜோடியாக மாளவிகா மோகனன் நடிக்கிறார்.

      தமிழ் திரையுலகின் குறிப்பிடத்தக்க இயக்குநர்களில் ஒருவர் தியாகராஜன் குமாரராஜா. ஆரண்ய காண்டம், சூப்பர் டீலக்ஸ் மற்றும் மாடர்ன் லவ் சென்னை (நினைவோ ஒரு பறவை) உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கும் புதிய படம் குறித்த அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது.

      அதன்படி இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கும் புதிய படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்க இருக்கிறார். சூப்பர் டீலர்க்ஸ் திரைப்படத்திற்கு பிறகு இருவரும் புதிய படத்தில் இணைகின்றனர். இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு ஜோடியாக மாளவிகா மோகனன் நடிக்கிறார்.

      இப்படத்திற்கு பாக்கெட் நாவல் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் நேற்று வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றது.

      இந்நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. இளையராஜா இசையில் உருவாகி வரும் இப்படத்தை இந்தாண்டு இறுதியில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

      தியாகராஜன் குமாரராஜா நடிகர் விஜய் சேதுபதி Thiagarajan Kumararaja Actor vijay Sethupathi 
      Next Story
      ×
        X