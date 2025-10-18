Live
      பேசில் ஜோசப், டொவினோ தாமஸ், வினீத் ஸ்ரீனிவாசன் நடித்துள்ள அதிரடி படத்தின் டீசர் வெளியீடு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Oct 2025 3:36 PM IST
      • அருண் அனிருத்தன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
      • இப்படம் தமிழ் மற்றும் மலையாளத்தில் ஒரே நேரத்தில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      பேசில் ஜோசப், டொவினோ தாமஸ், வினீத் ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோர் நடித்துள்ள 'அதிரடி' படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

      அருண் அனிருத்தன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். அனந்து, சமீர் உடன் இணைந்து பேசில் ஜோசப் மற்றும் டொவினோ தாமஸ் தயாரித்துள்ளனர். இப்படம் தமிழ் மற்றும் மலையாளத்தில் ஒரே நேரத்தில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

